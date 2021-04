Dia Mundial da Saúde comemora-se esta quarta-feira

Comemora-se esta quarta-feira, dia 7 de Abril o Dia Mundial da Saúde.

Assim sendo esta data na Região Autónoma da Madeira, será assinalado com a realização de um webinar alusivo ao tema da pandemia COVID-19.

A primeira mesa irá debater os temas relacionados com a saúde pública, prevenção e controlo de infeção e ainda a resposta crescente e dinâmica dada pelo Laboratório de Patologia Clinica do Serviço de Saúde da RAM.

A segunda mesa irá contar com a participação do diretor clínico e do diretor de enfermagem do SESARAM. Ambos os dirigentes da saúde irão apresentar a sua visão sobre a reorganização dos serviços de saúde (hospitais e centros de saúde) e os desafios colocados às lideranças.

A moderação das duas mesas será feita por dois profissionais da área da comunicação.

O encerramento do webinar será feito pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

Para acompanhar a conferência online, basta aceder através do seguinte link.

Link da reunião:

https://sesaram.webex.com/sesaram/j.php?MTID=m5b937bf0fb2b80e4da67e52998febb3e

Link Reduzido da reunião:

https://bit.ly/2Oum0qa

Número da reunião:

163 555 9878

Senha:

DMS2021