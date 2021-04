TSD/M assinalam Dia Mundial da Saúde com uma visita ao Centro de Vacinação

“A resposta e o contributo que, em conjunto, todos os nossos profissionais de saúde têm vindo a prestar na gestão da pandemia covid-19 – e que continuam a prestar, actualmente, empenhados no processo de vacinação – é, de facto, o melhor exemplo do profissionalismo, do rigor, da competência e da confiança que os nossos serviços de saúde assumem junto da população, exemplo esse que queremos destacar nesta data” afirmou, hoje, o presidente dos TSD/M, Amílcar Gonçalves, numa vista ao Centro de Vacinação, no Madeira Tecnopolo, que serviu para assinalar, simbolicamente, o Dia Mundial da Saúde.

Uma data que, conforme sublinhou, se celebra numa conjuntura distinta de anos anteriores, mas, sempre, “com a mesma confiança e esperança naqueles que asseguram, diariamente, os serviços e a melhor resposta de saúde aos cidadãos, mesmo nas condições mais difíceis como aquelas que a pandemia veio causar, ao longo dos últimos tempos”.

O Centro de Vacinação “é a prova do empenho e do profissionalismo de todos os trabalhadores do SESARAM – sejam médicos, enfermeiros, auxiliares administrativos e operacionais – e é, também, o exemplo do trabalho em equipa e sob uma coordenação que é de louvar neste dia, porque competente e diretamente centrada nas necessidades dos utentes”, vincou Amílcar Gonçalves, acrescentando que no dia em que se celebra a Saúde “o espirito de missão presente neste Centro não podia deixar de ser publicamente lembrado e reconhecido”.

Líder dos TSD/M que, na ocasião, deixou um apelo à vacinação e às boas práticas sanitárias de proteção individual, reiterando que os TSD/M “confiam na vacina, na ciência e nas entidades que a regulam”.

“Esta pandemia tem agravado e mesmo precipitado situações difíceis, com consequências a vários níveis, geradoras de muita vulnerabilidade e a vacina significa esperança. Esperança no regresso a uma vida saudável, menos contida e com maior proximidade”, rematou.