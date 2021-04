PS-M entende que Rui Barreto e CDS devem uma explicação aos madeirenses

Os factos revelados hoje numa reportagem da SIC sobre um alegado financiamento ilegal ao CDS da Madeira e que envolvem o seu líder e também secretário regional da Economia, "são de extrema gravidade e pōem em causa a ética e a transparência exigidas a responsáveis políticos".

Este é o entendimento do Secretário Geral do PS-M, Gonçalo Aguiar, considerando que o que foi divulgado hoje "configura uma situação gravíssima e que exige um esclarecimento imediato, cabal e rigoroso sobre o relacionamento entre o principal financiador do Chega e o líder do CDS Madeira".

Numa altura em que o "país debate as questões ligadas à corrupção e se exige a máxima transparência", o PS considera ainda que, além de Barreto, "o próprio presidente do Governo Regional deve uma explicação aos madeirenses".

É fundamental perceber se Miguel Albuquerque e o Governo que lidera se reveem neste tipo de comportamento por parte do líder do CDS e se irão solicitar-lhe esclarecimentos sobre o tema, numa altura em que os dois partidos assinaram um acordo de coligação regional para as autárquicas. Gonçalo Aguiar

O PS faz saber através de nota enviada ao DIÁRIO que vai analisar com todo o rigor e atenção os factos revelados na reportagem e "desenvolverá as ações políticas e jurídicas que considerar necessárias para o total esclarecimento da situação".