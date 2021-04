PS-M reclama 30 mil euros do Plano de Resiliência para a Agricultura

Esta tarde, em conferência de imprensa realizada por via electrónica, o líder do Partido Socialista-Madeira (PS-M) defendeu uma aposta no sector primário. Para ajudar à sua potenciação, os socialistas apontam várias propostas, entre as quais que sejam alocados para este sector 30 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que seja feita a adaptação à Região do Estatuto da Agricultura Familiar.

“Precisamos de ultrapassar este momento de crise económica e social e temos de olhar para aquilo que temos e sempre tivemos, mas que nunca foi potenciado como deveria ser, como é o setor primário”, disse Paulo Cafôfo, apontando que "temos de diminuir a nossa dependência externa e aumentar a nossa soberania alimentar".

Na óptica do dirigente socialista, tal só é possível através de "uma aposta naquelas que são as nossas culturas tradicionais, mas também diversificando a economia agrícola, através da introdução de novos produtos e da inovação, que pode passar igualmente pela transformação".

“Precisamos de aproveitar os dinheiros que vêm do Plano de Recuperação e Resiliência”, sublinhou Paulo Cafôfo, defendendo que “uma fatia de 30 milhões de euros deveria ser reservada para este setor essencial e transversal à nossa economia”.

Outra das medidas essenciais defendidas pelo PS-M é a adaptação do Estatuto da Agricultura Familiar. Tal como explicou o líder do partido, atendendo a que as explorações agrícolas na Região são constituídas por pequenas parcelas, "esta seria uma forma de apoiar e incentivar os agricultores a manterem os terrenos agrícolas e as culturas".

A recuperação de habitações rurais e disponibilização de terrenos que atualmente estão devolutos é outra solução que, no entender dos socialistas, pode representar uma "oportunidade sustentável e rentável".

Paulo Cafôfo defendeu ainda a importância de valorizar os produtos regionais, aumentando o seu consumo, e a necessidade de apostar nos circuitos de comercialização locais.