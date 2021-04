Direcção Regional dos Transportes dá formação a 100 motoristas

A Direcção Regional da Economia e Transportes Terrestres, tutelada pela Secretaria Regional da Economia, iniciou, hoje, dia 5 de Abril, uma formação B-Learning destinada a cerca de 100 motoristas dos transportes públicos da Região, que será ministrada pelo IPTL - Instituto de Transportes e Logística da Madeira.

De acordo com a nota do gabinete do secretário regional da Economia remetida às redações, o objectivo desta formação é "dotar os profissionais das operadoras de transporte colectivo de passageiros de novos conhecimentos na áreas da comunicação e relação interpessoal; atendimento; gestão de conflitos/reclamação; saúde, segurança e higiene no trabalho e na condução de veículos".

Esta primeira edição do ‘E-Motorista’ é promovida em colaboração com as operadoras de transporte público da Região - Horários do Funchal, SAM, EACL, Rodoeste e Moinhos Rent-a-Car.

O curso foi concebido para um universo de 100 motoristas e é de acesso totalmente gratuito.

Para a tutela trata-se de uma “aposta na área dos transportes, que pretende contribuir para uma melhoria na prestação de um serviço de excelência”.

A formação tem uma componente teórica e prática e será lecionada em horário pós-laboral (das 18h30 às 21h30), em contexto B– learning, com uma duração de 24 horas por cada grupo de 17 formandos, sendo 4 horas em contexto presencial.

As aulas à distância serão realizadas através da Plataforma Moodle do IPTL - Instituto de Transportes e Logística da Madeira. Quanto às aulas presenciais, serão realizadas a bordo de um autocarro de uma das operadoras de transporte, equipada com Wi-Fi, para assegurar que os motoristas residentes na ilha do Porto Santo possam assistir em tempo real à realização da prática simulada.

A sessão de boas-vindas teve lugar esta tarde e contou com a presença do secretário regional da Economia, que felicitou a DRETT, o IPTL, as operadoras e os formandos pela iniciativa “pioneira”. Rui Barreto realçou ainda "a importância destes profissionais, naquilo que é o seu contributo para a mobilidade urbana e interurbana dos utentes dos transportes públicos na Madeira e no Porto Santo".

O governante recordou que "em breve" acontecerá uma “revolução” no sector dos transportes, motivada pelo Concurso Internacional de Transportes, que "visa melhorar as condições de mobilidade dos cidadãos e contribuir para uma maior coesão territorial".

Neste sentido, sublinhou, que a “valorização” dos motoristas, nomeadamente através das formações, "será muito importante para o futuro destes profissionais".

Recorde-se que concurso público vai ser coordenado através de uma regulamentação europeia e está dividido em dois lotes de serviços públicos de transporte rodoviário, municipal e intermunicipal. O prazo de concessão está previsto até 2032.