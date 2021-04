Lista do PSD/CDS à Câmara do Funchal é sinónimo de "dívida histórica", diz PS

“[A lista] dos candidatos à vereação dados a conhecer pelo PSD esta segunda-feira na comunicação social é apenas o primeiro sinal de um projecto sem visão de futuro e que se apresenta com as mesmas soluções do passado, que deixaram como pesada herança ao município uma dívida histórica, que ainda hoje está a ser paga pelos funchalenses”.

As palavras são do secretário-geral do PS Madeira, Gonçalo Aguiar, que defende que o projecto liderado por Pedro Calado é “mais do mesmo” e denota uma “incapacidade de gerar novos quadros”.

O socialista deixa ainda questões ao cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS: “Quando se vai demitir da vice-presidência do Governo Regional? Quando intervir publicamente fá-lo-á como vice-presidente ou como candidato à CMF?”

Leia mais do Mais Diário desta segunda-feira, em mais.dnoticias.pt