Portugal com oito mortes e 684 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais oito mortes relacionadas com a covid-19 e 684 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), que também assinala uma diminuição no número de internamentos.

Segundo o boletim divulgado hoje pela DGS, estão internados 447 doentes em enfermaria, menos 12 do que na terça-feira, e 116 nos cuidados intensivos, menos dois.

Os dados revelam também que 660 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 786.469 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.