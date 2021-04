"No CDS não se fazem listas pelos jornais", ironiza Rui Barreto

Rui Barreto desmente que tenha convidado Aníbal Garanito para integrar as listas da coligação PSD/CDS para a Câmara Municipal da Ponta do Sol nas próximas eleições autárquicas.

"No CDS não se fazem listas pelos jornais nem convites na comunicação social. Ponto final, parágrafo. Os convites ou as recusas na Ponta do Sol são, exclusivamente, da responsabilidade de quem escreveu e de quem publicou as respetivas notícias”, ironizou o centrista.

Na mesma nota de imprensa, Rui Barreto realça que o partido tem o caminho bem definido e já apresentou os cabeças de lista nos concelhos onde irá com listas próprias, ou seja, Márcio Dinarte Fernandes, em Santana, Amílcar Figueira, em Câmara de Lobos e Gabriel Neto, na Calheta. Por isso, o CDS "sabe muito bem" quem quer convidar para integrar as listas nos concelhos onde irá coligado com os social-democratas.

Só é pena que a imprensa, tão lesta a questionar – e bem - se tenha esquecido, desta vez, de perguntar ao alegado candidato quem supostamente fez o presumido convite. É que se houve convite, algo que ninguém, nem o alegado convidado confirmou, não foi feito por quem tem a incumbência de fazê-lo, ou seja, o Presidente da Comissão Política Regional. Assim sendo, pura e simplesmente… não houve. Rui Barreto

Rui Barreto sublinhou ainda que, em primeiro lugar, quer "continuar a dar o melhor em prol da governação da Madeira, numa época de pandemia e de crise violentas". Em segundo lugar, o CDS tenciona "apresentar, em todos os concelhos, quer nas listas unipartidárias, quer nas listas das coligações, gente que acrescente valor nos concelhos e nas freguesias". Por fim, em terceiro, os centristas reiteram que "o processo de construção das listas não será feito na comunicação social".