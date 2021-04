PS-M debate futuro do trabalho com participação de João Proença

O futuro do trabalho, os desafios com que se deparam os trabalhadores e empregadores e a sua protecção social, são os temas que irão a debate numa iniciativa que o Partido Socialista-Madeira, através da sua Tendência Sindical, promove esta quarta-feira.

O evento começa às 19 horas online, com transmissão directa na página de Facebook do PS-Madeira , e contará com a participação do líder dos socialistas madeirenses, Paulo Cafôfo, e do ex-secretário-geral da UGT e actual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença.

No debate, que será moderado pela coordenadora da Tendência Sindical do PS-M, Sofia Canha, serão abordados os efeitos da pandemia nas relações de trabalho e no valor do trabalho em Portugal, a digitalização e o papel que podem ter as organizações representativas dos trabalhadores neste novo contexto.

Sendo transmitida em directo, a iniciativa é aberta a todos.