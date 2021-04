Rui Barreto afasta Chega da coligação para o Funchal e admite independentes

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, admite a abertura da coligação com o PSD para a Câmara Municipal do Funchal a cidadãos não filiados nos dois partidos mas não aceita a inclusão de partidos extremistas como Chega.

"O acordo político é entre o PSD e o CDS, partidos extremistas estão excluídos, mas deverá incluir independentes", revelou o dirigente centrista, num comentário solicitado pelo DIÁRIO em relação à entrevista que Miguel Albuquerque deu hoje ao DN-Lisboa e onde admite a abertura da coligação a outros partidos. "[A coligação] será com o CDS, mas poderemos abrir a outros partidos. Ainda não sabemos”, afirmou o líder do PSD na entrevista.