Pedro Calado apresenta lista formada por "gente capaz"

‘Funchal Sempre à Frente’ é o lema da candidatura PSD/CDS à principal Câmara da Região, uma proposta que é encabeçada por Pedro Calado e que já tem o seu núcleo duro formado e a trabalhar.

Na equipa base liderada pelo ainda governante há igualdade de género, com Cristina Pedra a surgir em segundo lugar, sendo certo que, em caso de vitória da candidatura que junta os partidos que sustentam actualmente o executivo madeirense, a economista será vice-presidente e tutelará as áreas da Economia, Finanças e Contratação Pública.

O ex-vereador e candidato derrotado em 2013, Bruno Pereira, é o número três da lista, cabendo-lhe áreas que bem conhece como as Obras Públicas, o Trânsito, a Protecção Civil e Bombeiros, a que acresce a Coordenação Política.

Margarida Pocinho é o nome indicado pelos centristas e ocupa o quarto lugar, ficando com as pastas da Educação, Ciência e área Social.

Em quinto lugar surge João Rodrigues que também já foi vereador na CMF e volta assim a uma dimensão autárquica, com a missão de tutelar a Gestão Urbanística, Reabilitação e Planeamento Urbano.

A bióloga Nádia Coelho é a sexta da lista e em caso de vitória da aliança de direita tutelará o Ambiente, Salubridade, Espaços Verdes, Conservação da Natureza e Protecção Animal.

“Gente capaz, com mérito reconhecido”

Pedro Calado foi anunciado oficialmente como candidato à presidência da Câmara do Funchal na passada sexta-feira e não precisou de muito tempo para anunciar a equipa que o acompanha, núcleo de trabalho que muitos analistas consideram ser decisivo para ‘desempatar’ tendências, como espelham as duas sondagens publicadas este ano no DIÁRIO.

Uma equipa que segundo o ainda vice-presidente do Governo é composta por “pessoas idóneas, profissionais, com excelente currículo profissional, reconhecimento e vasta experiência nas suas áreas profissionais”.

Pedro Calado acredita ter constituído “um núcleo duro forte, dinâmico e altamente motivado, com profissionais que acreditam no projecto, na sua liderança e na capacidade de poder contribuir com melhores soluções para a melhoria do Funchal e da qualidade de vida dos seus munícipes”.

O cabeça-de-lista assegura que só teve uma preocupação na composição da estrutura da equipa base: “Reunir gente capaz, com mérito reconhecido”, com quadros que estivessem à altura dos “exigentes desafios e fossem capazes de deixar a zona de conforto para se dedicar, em exclusivo, ao projecto da Cidade do Funchal”.

Uma equipa em linha com o que já havia anunciado a 26 Março último, quando reagiu na TSF ao estudo de opinião que na altura revelava estar em pé de igualdade com Miguel Silva Gouveia na corrida autárquica. “Aquilo que eu faço questão sempre de ter nas minhas equipas são pessoas responsáveis, com experiência e provas dadas, quer na sua função, quer na vida profissional, e com coluna vertebral. Pessoas que saibam e ponham sempre os projectos profissionais que têm à sua frente como prioridade na sua vida. Entramos para defender uma causa pública e para trabalhar para as pessoas, pelo bem-estar da população e para servir a população”, sublinhou na altura.

Conheça o perfil dos candidatos na edição de hoje do DIÁRIO e todas as reacções ao longo dia no dnoticias.pt e no MAIS DIÁRIO