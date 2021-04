Já foram vacinados 385 trabalhadores da CMF

Já foram vacinados 385 trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal (CMF) que desempenham funções consideradas prioritárias e de risco. Desse total, 129 são elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, 191 trabalhadores do Departamento de Ambiente, 57 do Departamento de Águas e oito do Departamento de Protecção Civil.

A segunda fase do plano comtempla a vacinação de outros 164 trabalhadores do Departamento de Ambiente e mais 29 do Departamento das Águas do Funchal.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, sublinha que a autarquia "está a gerir este processo em estreita colaboração com a autoridade de saúde regional".