PS congratula 'Xarabanda' pelos "40 anos ao serviço da música e da cultura madeirense"

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um voto de congratulação pelo 40.º aniversário da associação “Xarabanda“.

Nesta congratulação, a deputada Marina Barbosa enalteceu o “trabalho notável” que a associação tem desenvolvido, ao longo dos últimos 40 anos, "em prol da cultura tradicional madeirense", principalmente na "defesa e promoção do Património Musical da Região".

A Associação Xarabanda, bem como todos aqueles que fazem parte da mesma e que, de alguma forma, contribuíram e continuam a contribuir para o êxito deste grupo, estão de parabéns e merecem o nosso reconhecimento público, porque têm desenvolvido um trabalho de extrema importância na defesa, preservação e promoção do património cultural madeirense e estão a contribuir para despertar do interesse de novos praticantes de instrumentos tradicionais madeirenses

Os socialistas recordam as origens dos 'Xarabanda', que remontam a 1981, com o surgimento do grupo de intervenção cultural com a designação de “Algozes”. Fundado por João Viveiros, José Camacho, Rui Camacho, Eleutério Corte e Carlos Pereira, aos quais se juntaram também João Luís Aguiar, Joel Camacho, Ezequiel Pereira, Guida Batista, Fátima Vasconcelos, Rui Alas e Jorge Martins, tinha como principal objectivo procurar as suas raízes e reforçar a identidade regional, tendo como

Já em 1990, o grupo criou a associação e mudou o nome, tendo assim surgido a 'Associação Musical e Cultural Xarabanda', com as presenças de João Manuel Almeida Viveiros, José António Soares Camacho, Jorge Manuel Gouveia, Helena Maria da Silva Barbosa Camacho, Luís Alberto Gouveia Nunez, Mário André Nóbrega Rosado, Maria Isabel da Silva Gonçalves, Maria do Carmo Lemos Vieira Gouveia, Rui Alberto Camacho e Virgílio Nóbrega Caldeira.

Um ano depois, em 1991, teve início uma nova fase dos 'Xarabanda', sempre com o foco no trabalho musical, mas alargando o seu âmbito também a outras áreas da cultura tradicional, como o artesanato e as festividades.

O PS destaca ainda um dos momentos altos da história do grupo, em 2002, com a declaração da utilidade pública da 'Associação Xarabanda', nomeadamente pela defesa e promoção do Património Musical da Região.

O trabalho da associação tem ainda sido reconhecido com vários prémios e condecorações, entre as quais a de Membro Honorário da Ordem do Mérito” (2018), atribuída pelo Presidente da República, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.