Formação de prática simulada para motoristas arranca amanhã

Tem lugar, amanhã, dia 9 de Abril, o início da formação de prática simulada para motoristas dos transportes públicos de passageiros da Região.

A primeira aula prática do curso versa sobre a temática da segurança e higiene no trabalho e na condução de veículos e conta com a participação e 17 formandos.

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, marcará também presença na ocasião.

A acção está agendada para as 11 horas, nas instalações da SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, no Caminho do Regedor, Nazaré - São Martinho.

Recorde-se que a formação ‘E-Motorista’, financiada pelo projecto Civitas Destinations, é promovida pela Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres e ministrada pelo IPTL - Instituto de Transportes e Logística da Madeira.

Esta acção é desenvolvida em colaboração com as operadoras com as operadoras de transporte público da Região (SAM; EACL; Rodoeste e Moinhos Rent-a-Car) e tem como objectivo dotar os motoristas de transporte colectivo de passageiros de novos conhecimentos nas áreas da comunicação e relação interpessoal; atendimento; gestão de conflitos/reclamação; saúde, segurança e higiene no trabalho e na condução de veículos.

O curso foi concebido para um universo de 100 motoristas e é de acesso gratuito.

A formação tem uma componente teórica e prática e será lecionada em horário pós-laboral (das 18h30 às 21h30), em contexto B– learning, com uma duração de 24 horas por cada grupo de 17 formandos, sendo 4 horas em contexto presencial.

As aulas à distância serão realizadas através da Plataforma Moodle do IPTL - Instituto de Transportes e Logística da Madeira. Quanto às aulas presenciais, serão realizadas a bordo de um autocarro de uma das operadoras de transporte, equipada com Wi-Fi, para assegurar que os motoristas residentes na ilha do Porto Santo possam assistir em tempo real à realização da prática simulada.