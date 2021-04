Iniciativa Liberal critica cartaz da candidatura do PSD à autarquia do Funchal

A Iniciativa Liberal lamenta, que "num tempo de pandemia e de crise, em que é importante apresentar soluções de esperança", a primeira imagem/cartaz de outra das candidaturas à Câmara Municipal do Funchal para estas eleições autárquicas escolha identificar-se "com o ocaso, que simboliza decadência, términus, fim e morte".

No seu entender, "apesar de não ser cumprido o requisito legal de identificar os partidos proponentes", diz que este cartaz pertence a "um candidato do grupo conhecido no PSD como 'os renovadinhos'".

Em resposta, a Iniciativa Liberal apresenta uma imagem/cartaz de resposta, com um apelo a que "aquela candidatura reflicta e ajuste o rumo, passando a transmitir uma proposta mais positiva para bem dos seus apoiantes e dos funchalenses em geral".