Iniciativa Liberal Madeira condena restrições no desporto regional

A Iniciativa Liberal Madeira repudia a prorrogação das medidas de confinamento no desporto regional, designadamente no que concerne aos desportos de médio risco, e acusa o Governo Regional de adoptar “medidas completamente desproporcionais, autoritárias e sem qualquer base científica relativamente a esta matéria”, numa altura em que a pandemia está a desacelerar na região e no país e as medidas excepcionais continuam a prejudicar os atletas e clubes madeirenses.

Segundo a Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira, não existe um plano de desconfinamento elaborado relativamente à indústria desportiva, que cria “um grande grau de incerteza e de desmotivação na indústria e nos seus praticantes”. Por isso, a IL Madeira mostra-se “solidária com as colectividades madeirenses que, lamentavelmente, foram impedidas de competir na região”. Dá como exemplos o Madeira Andebol e o Sports Madeira, que são obrigadas “de forma ostensiva, grosseira e desnecessária” a gastar dinheiro em alojamento e aluguer de pavilhões, para conseguirem jogar na condição de visitados, no continente.

Apela ainda ao Governo Regional que “elabore urgentemente um plano de desconfinamento para o desporto amador regional e para a retoma dos treinos nos escalões de formação das modalidades colectivas”, já que o sedentarismo e a saúde mental são “problemas gravíssimos que o Governo insiste em negligenciar ao não definir critérios para a retoma”.

A IL Madeira recorda que nos Açores o desporto amador e de formação continua a funcionar, em contraste com o cenário lamentável que se mantém na Madeira. A prática desportiva para além de ser altamente benéfica para o bem-estar físico e mental da comunidade, representa igualmente o brio, o espírito colectivo, a tolerância, a igualdade e a inclusão social.