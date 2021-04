Professores que recusaram a AstraZeneca podem ser vacinados com a Pfizer

Os professores e outros funcionários escolares que recusaram serem vacinados contra a Covid-19 por receio de efeitos secundários associados à toma da vacina da AstraZeneca poderão ser vacinados no imediato com outro fármaco, nomeadamente a vacina da Pfizer.

Garantia dada esta manhã pelo secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, durante a visita do Governo Regional ao Hospital Particular da Madeira (HPM).

Na Região dezenas de professores e auxiliares terão recusado integrar o processo de inoculação do ‘staff’ escolar apreensivos com as notícias relacionadas com possíveis efeitos secundários associados à vacina da farmaceutica anglo-sueco.

Pedro Ramos admitiu que estes professores e demais funcionários escolares com idade inferior aos 60 anos, querendo, “serão vacinados com as vacinas que estiverem disponível e com as recomendações internacionais” em vigor, ou seja, quem recusou por causa da marca da vacina poderá agora ser vacinado contra o vírus SARS-Cov-2 com a vacina da Pfizer, a única vacina alternativa à AstraZeneca disponível na Região.

Recorde-se que Portugal juntou-se ontem à crescente lista de países que estão a suspender a administração da vacina contra a doença covid-19 da AstraZeneca à população mais jovem, devido a preocupações relativamente à formação de coágulos sanguíneos.