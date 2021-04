Iate do patrão do maior operador mundial de cruzeiros está no Funchal

Atracou esta manhã no Porto do Funchal um iate avaliado em mais de 42 milhões de euros, propriedade do patrão da Carnival, a maior operadora de cruzeiros marítimos do mundo.

O ‘Mylin IV’, um iate com 61 metros de comprimento, encostou ao Molhe da ‘Pontinha’ este domingo pouco depois das 8 horas da manhã, depois de mais de uma semana a navegar e a cruzar o Atlântico, proveniente de St Thomas, ilha no mar do Caribe pertencente às Ilhas Virgens Americanas e território dos Estados Unidos, de onde saíra no passado dia 2 de Abril.

O iate pertence a Micky Arison, patrão da Carnival, o maior operador mundial de cruzeiros. Foi construído em 1992 pela Feadship, estaleiro especializado na construção de iates de luxo.