Conheça a equipa da Iniciativa Liberal candidata à autarquia do Funchal

Já é conhecida a equipa da Iniciativa Liberal candidata à Câmara Municipal do Funchal, encabeçada por Duarte Gouveia.

Helena Figueirôa

• Licenciada em Física e Química

• Mestre em Química Tecnológica

• Professora de Química

• Membro da equipa de coordenação da IL-Madeira

Luiz Guerreiro Lopes

• Doutorado em Matemática.

• Professor Universitário nas áreas de Matemática, Computação e Hidráulica

• Foi candidato nas eleições para o Parlamento Europeu de 2019, como representante da Madeira na lista do partido Aliança.

• Independente

Ana Maria Kauppila

• Licenciada Línguas e Literaturas Modernas

• Pós-Graduada em Estudos Culturais - Variante Estudos Europeus (Parte Curricular do Doutoramento)

• Pós-Graduada em Inovação Pedagógica (Parte Curricular do Mestrado)

• Tem obra publicada no domínio da Educação, da Cultura e da Globalização

• Colunista do FX Notícias

• Docente de Línguas estrangeiras

• Independente

Carla Chatterley

• Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Inglês-Alemão)

• Professora de Inglês e Alemão

• Trabalhou na Comissão de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal (6 anos), tendo sido vice-presidente no final do mandato

• Experiência na área social adquirida no trabalho de campo

• Formações na área social, de promoção e protecção

• Independente

Miguel Correia

• Licenciado em Turismo com galardão de mérito

• Actualmente desempenha funções em empresa italiana sediada no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

• Membro da equipa de coordenação da IL-Madeira

Rita Rocha

• Mestre em Gestão Estratégica e Desenvolvimento do Turismo

• Actividade profissional desde 1994, após passar pela hotelaria e agência de viagens, ingressou em 1999 nos quadros técnicos da Direção Regional do Turismo, em áreas como a promoção, relações publicas, marketing e eventos turísticos

• É autora publicada, tradutora, formadora e oradora

• Tem participante activa em voluntariados

• Adquiriu ao longo dos anos conhecimentos essenciais para o entendimento da complexidade governativa do concelho.

• Membro da equipa de coordenação da IL-Madeira

Francisco Sousa

• Licenciado em Engenharia Electrotécnica

• Profissional liberal: gestor de projecto e de obra

• Independente

André Loja

• Empreendedor/Empresário,

• Fundador do Cowork Funchal e An Island Apart