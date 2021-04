Cerca de uma dezena participa na vigília pela Cultura e Artes na Madeira

Há hora marcada (10h30) para o início da Vigília pela Cultura e Artes da Região Autónoma da Madeira, convocada para esta manhã defronte da Sé do Funchal, cerca de 10 cidadãos era o grupo de pessoas que se reunia defronte à Catedral nesta acção de protesto e de reflexão perante as medidas que consideram discriminatórias para a Cultura e as Artes, impostas pelo Governo Regional no âmbito das restrições de controlo da pandemia da Covid-19.

Não foi por acaso ou mesmo pela centralidade que escolheram o Largo em frente à Sé para realizarem a Vigília, uma vez que as igrejas, representada pelo principal espaço religioso da Região, estão autorizados a albergar até 50% da sua capacidade, enquanto as salas de espectáculos e demais espaços com manifestações estão limitados a apenas 5 pessoas.

Exibem - exposta no chão - a mesma tarja da iniciativa promovida em anterior acção com a interrogação 'E se tivéssemos ficado sem Cultura?'.