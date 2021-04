Aviso de má visibilidade na orla da Madeira até às 18 horas deste domingo

A Capitania do Porto do Funchal actualizou, esta manhã, o aviso de má visibilidade, fazendo com que agora vigore até às 18 horas de hoje.

Por este motivo, recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Vento: fraco a bonançoso, tornando-se quadrante S bonançoso a moderado a partir da manhã por vezes fresco.

Visibilidade: boa a moderada, temporariamente moderada a fraca, por vezes má, durante a tarde.

Ondulação Costa Norte ondas NW 1 A 2 M.

Ondulação: Costa Sul: ondas W/SW 1 M.