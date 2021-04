Câmara de Santa Cruz vai apresentar queixa por bloqueio da página institucional de Facebook

A Câmara Municipal de Santa Cruz afirma ter os seus juristas a trabalhar no sentido de apresentar queixa, junto da Polícia Judiciária, pelo facto de ter visto a sua página oficial de Facebook bloqueada há cerca de uma semana.

"Há mais de uma semana que o Município está impedido de comunicar com os seus munícipes pelas redes sociais, uma ferramenta que tem sido um meio privilegiado de comunicação institucional", refere.

A autarquia liderada por Filipe Sousa diz acreditar que "o problema actual, que tem sido recorrente sempre em ano de eleições, prende-se com a existência de páginas antigas, cujas permissões de acesso sempre foram negadas pelos anteriores administradores dessas páginas desde que, em 2013, o novo executivo tomou posse".

"A Câmara de Santa Cruz não tem dúvida de que os ataques e alterações não autorizadas à sua página institucional tem razões políticas", afirma.

Ponto de Ordem aborda esta questão

O ponto de ordem do presidente Filipe Sousa, que todos os domingos é publicado na página institucional, foi hoje divulgado também à comunicação social. Nesse comunicado, o autarca refere que "bloqueiam a informação institucional num desdobrar de acusações via redes sociais, atacando de forma vil a mim é a minha equipa, aos meus colaboradores directos e até à minha família".

"E depois, numa semana em que nos limitaram a nossa liberdade de informação, andam por aí num afã de divulgar mentiras. Por acaso (e claro que não é por acaso) numa semana em que um barómetro de popularidade política coloca um presidente de Santa Cruz num terceiro lugar do pódio e esse mesmo presidente no lugar cimeiro do índice de satisfação da população relativamente aos autarcas", refere.

Filipe Sousa diz ainda que "quem desgraçou este concelho", agora quer regressar "a toda a força, para se sentar em cima do conquistado e voltar a instaurar uma política de privilégio aos seus, uma política sem lei, uma política de costas voltadas para o povo".

"A ânsia é tanta que agora até se gabam de fazer obras nas escolas que sempre foram competência do Governo e acusam a Câmara de não fazer obras que são do Governo Regional. Tal como acusam a câmara do desemprego, que é um falhanço das políticas do Governo", indica ainda.

Filipe Sousa termina questionando os santa-cruzenses sobre quando tiveram apoios, por parte do PSD, em áreas como os manuais e transporte gratuito para 1.º e 2.º ciclos, bolsas de estudo para universitários, realização de pequenas cirurgias e ajudas técnicas. Medidas que foram implementadas pelo executivo JPP.