Autarquia do Funchal investe 26 mil euros no Caminho das Virtudes

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador com o pelouro do Saneamento Básico na Autarquia, Rúben Abreu, visitou o Caminho das Virtudes, na freguesia de São Martinho, onde a autarquia vai dar início a diversos trabalhos de beneficiação das redes de águas pluviais e de saneamento básico.

Miguel Silva Gouveia refere que “a intervenção no Caminho das Virtudes vai permitir a renovação de cerca de 60 metros de duas redes, nomeadamente a de saneamento básico com uma nova tubagem de 315 milímetros de diâmetro, e a pluvial com tubagem de 400 milímetros. Serão, igualmente, substituídas 8 caixas de visita e respetivas tampas, e ainda colocadas 8 novas sarjetas".

Esta empreitada municipal que ascende a 26 mil euros estava numa fase inicial, mas teve de ser alargada na sequência do temporal que se abateu sobre a cidade no passado mês de Março.

Neste momento, a Empresa de Electricidade da Madeira está no local a intervir nas redes eléctricas.

"A CMF tem vindo a trabalhar com empenho e dedicação, no sentido de melhorar as condições sanitárias e o funcionamento das redes de água em todo o concelho. Como já tem sido hábito nas nossas intervenções, assim que a obra estiver terminada iremos proceder à repavimentação da estrada, aliando estes dois trabalhos a uma das prioridades deste executivo que passa por garantir uma melhor qualidade de vida a toda a população residente, e também as condições de segurança na rede viária do Funchal", concluiu.