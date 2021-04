"Parecia que tinha sido atropelada”, conta quem já foi vacinado com a AstraZeneca na Madeira

Profissional madeirense na área da saúde, de 37 anos, conta que chegou a desmaiar depois de tomar a primeira dose da AstraZeneca. Já a sua mãe, pelo contrário, não teve qualquer sintoma. São duas reacções distintas à vacina que a autoridade de saúde regional decidiu passar a administrar apenas a maiores de 60 anos. A medida agrada aos madeirenses.

Entretanto, mais de mil madeirenses já recusaram a vacina contra a covid-19, a maioria com receio da AstraZeneca.

É este o assunto global que faz manchete na edição desta sexta-feira, 9 de Abril

Há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 18 páginas.

Conheça os talentos do Festival da Canção Infantil

O MAIS DIÁRIO coloca em destaque na capa todos os participantes do evento que se realiza neste fim-de-semana e conta, no interior, todos os detalhes.

Madeirense entre os melhores

Conheça a história de Júlia Serradas Romão, de 21 anos, que se graduou, com distinção em gestão na área do turismo em Espanha na Les Roches Marbella International School of Hotel Management.

Número de casos de covid-19 a subir

A média diária de novas infecções dá sinais de subida.

Solidariedade no Reino Unido

Saiba tudo sobre o emigrante que criou um ‘Portuguese food bank’ em Crawley, para ajudar famílias que estão a passar fome.

