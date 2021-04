Poderá faltar água em Câmara de Lobos e Santana

No âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e Santana, que visam diminuir as perdas de água, haverá interrupção do abastecimento de água potável, revela a ARM - Águas e Resíduos da Madeira.

Câmara de Lobos

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Espírito Santo, no dia 13 de Abril, entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, no dia 14 de Abril, entre as 9 e as 13 horas.

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio da Castelejo, no dia 15 de Abril, entre as 9 e as 13 horas.

Santana

- Na freguesia de Santana, nos seguintes sítios: Corrida, Curral Velho, Fonte da Pedra, Lombo de Antão Alves, Pico, Pinheiro, Serra de Água, Silveira e Serrado, no dia 13 de Abril, entre as 14 e as 18 horas.