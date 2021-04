Iniciativa Liberal defende modernização dos táxis

Segundo Ricardo Vieira, da Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira, os táxis devem acompanhar as novas tecnologias e os novos métodos de gestão.

É um mercado adormecido e protegido, ultrapassado por empresas como a UBER, que prestam um serviço de qualidade superior a um preço inferior". Ricardo Veira

Nesse sentido, apelou para que sejam retomadas as negociações entre o Governo e os representantes dos vários sectores, de forma a que seja revista a legislação, no sentido de "se permitir a viabilidade económica das empresas TVDE e as da indústria do táxi".

"A adaptação da legislação nacional à Região limitou-se a reprimir a saudável concorrência que beneficia sempre o consumidor, quando devia ter criado condições para a modernização do transporte público de passageiros em viatura ligeira", referiu.