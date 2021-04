Autarquia do Funchal adquire 8 mil plantas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) adquiriu mais de 8 mil plantas para embelezar os jardins, floreiras, rotundas e diversas outras áreas da cidade.

Trata-se, conforme explica a autarquia em comunicado de imprensa, de um investimento que ascende a 27 mil euros, com o objectivo de "valorizar o património natural e o espaço público, para todos os residentes e todos aqueles que visitam a cidade do Funchal ao longo do ano".

De acordo com a mesma nota, entre as espécies adquiridas destacam-se: Euphorbia pulcherrima (2250); Impatiens sp (1600); Pelargonium zonale (1500); Pelargonium peltatum (850); Petunia surfinia (850); Stipa tenuissima (350); Lantana montevidensis (250); Kalanchoes blossfeldiana (180); Pittosporum tobira “nana” (75); Philodendron xanadu (75); e Buganvilea sanderiana (25).

Recorde-se que, no ano passado, o Funchal foi distinguido pelo sexto ano consecutivo com o prémio ECO XXI, como um dos 10 municípios mais sustentáveis do país.