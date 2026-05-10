Badminton regional reuniu jovens e seniores na Serra de Água

O Pavilhão da Serra de Água recebeu, nos dias 9 e 10 de Maio, o 3.º Torneio de Clubes de Não Seniores e o 3.º Torneio de Clubes de Seniores em badminton, provas integradas no calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton e organizadas pelo Club Sports da Madeira.

Nos dois torneios participaram atletas do Club Sports da Madeira, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Associação Desportiva Pontassolense, distribuídos pelos escalões de Sub-9 a Sub-19 e pelas categorias A, B, C e D em seniores.

Entre os principais destaques da competição estiveram Victória Abreu (CDR Prazeres), Rafaela Alves (CDR Prazeres), Angélica Rodrigues (CS Madeira), Henrique Pereira (CS Madeira), Simão Campos (CS Madeira), Andreia Agrela (CDR Prazeres), Tiago Berenguer (CS Madeira) e Francisca Cerdas (CDR Prazeres), que venceram todas as provas em que participaram nos respectivos escalões.

Foram ainda conquistados vários títulos em singulares, pares e pares mistos, com destaque para atletas do Club Sports da Madeira e do CDR Prazeres, ao longo das diferentes categorias jovens.

No torneio sénior, realizado no domingo, Tiago Berenguer (CS Madeira) venceu na Categoria A em Singular Homens, enquanto Francisca Cerdas (CDR Prazeres) triunfou na Categoria B em Singular Senhoras. Na Categoria C, Cosme Berenguer (CS Madeira) conquistou o primeiro lugar em Singular Homens, e na Categoria D destacaram-se Juan Camero (CDR Prazeres), vencedor em Singular Homens e Pares Homens, e Maria Berenguer (CS Madeira), campeã em Singular Senhoras.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença da representante da Federação Portuguesa de Badminton, Vânia Camacho, e do coordenador da modalidade no Club Sports da Madeira, Cosme Berenguer.