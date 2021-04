A Madeira contabiliza esta sexta-feira mais 14 novos casos de covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado há instantes pela Direcção Regional da Saúde (DRS).

Todos os novos casos hoje identificados são de transmissão local, sendo que a Região passa a contabilizar 8.549 casos de infecção por SARS-CoV-2 confirmados desde o início da pandemia.

Há a assinalar que mais 41 pessoas recuperaram da doença, sendo agora 310 os casos activos, dos quais 18 foram importado, sendo os restantes de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a DRS dá conta de estão 12 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, todas em Unidades Polivalentes dedicada à covid-19. À semelhança dos últimos dias, não há nenhum doença com esta doença nos Cuidados Intensivos. Ainda quanto ao isolamento, 21 pessoas cumprem-no numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

119 situações em estudo

A DRS dá conta de que as autoridades de saúde estão a estudar 119 situações, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. Este número poderá sofrer alterações, uma vez que as investigações epidemiológicas estão em curso.

Estão em vigilância activa, por serem contactos de casos positivos, 540 pessoas, distribuídas pelos vários concelhos da Região. A estas juntam-se 8.829 pessoas que estão, também, a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.