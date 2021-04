Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura já tem sede

Foi esta manhã apresentada a sede da candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura, em 2027. É no espaço localizado no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade que ficará a trabalhar a respectiva equipa de missão.

Miguel Silva Gouveia, que esteve presente na apresentação, referiu, na ocasião, que “o sítio escolhido para sede da candidatura é um local que diz muito da história da cidade e que com todo o seu simbolismo pretende tornar o Funchal a primeira Capital Europeia na periferia. Nesse sentido, abordamos todas as regiões ultraperiféricas e temos tido várias regiões que já subscreveram a candidatura do Funchal.”

A sede do Funchal 2027 está situada numa zona histórica da cidade “este local que tem um forte cariz turístico representa, igualmente, o cosmopolitismo que a cidade enceta e que procuraremos levar ao mundo a partir desta sede”, acrescentou.

Segundo o autarca, a equipa de missão que vai ocupar este novo espaço é composta por cerca de uma dezena de elementos, de diferentes áreas. "Este será também um espaço onde todos os interessados poderão adquirir conhecimento sobre a candidatura e sobre a estrutura da programação, mas, acima de tudo, é uma porta de entrada para que todos possam trazer um pouco de si, das suas ideias, e daquilo que de melhor a Madeira tem para oferecer.”

“As pessoas muitas vezes encaram esta missão como um projeto de uma pessoa só, ou de uma equipa, mas não é. Este é um projeto para a cidade, um projeto integrador de todos os agentes culturais da Madeira. Na verdade, é integrador de toda a essência cultural do povo madeirense que tem em si ligações históricas e culturais a todo o mundo”, salientou.

O Presidente concluiu que “hoje estamos a plantar sementes para que esta candidatura tenha sucesso, numa demonstração de compromisso deste Executivo para com o Funchal. Apesar de não sabermos quem estará à frente da cidade em 2027, temos a certeza que o Funchal vai sair sempre beneficiado se remar-mos todos para o mesmo lado, se todos contribuirmos com aquilo que temos para engradecer esta candidatura.”