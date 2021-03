Vai faltar água em Câmara de Lobos e no Porto Santo

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água, que decorrem nos concelhos do Porto Santo e Câmara de Lobos, poderá haver interrupção do abastecimento de água potável em algumas zonas.

Porto Santo

No Porto Santo, o abastecimento de água será interrompido na terça-feira, dia 23, entre as 9h e as 13 horas, na Estrada Pico da Ana Ferreira, Estrada do Lavrador, Estrada Maria Petra Pestana, Beco Jorge Odorico Dias, Rua Juvenal Ferreira da Câmara e Rua das Caravelas.

Câmara de Lobos

A falta de água será uma realidade na freguesia de Câmara de Lobos, em dias e sítios diferentes. Na quinta-feira, dia 25, a interrupção acontece no sítio do Ribeiro Real, entre as 9h e as 13 horas.

Na sexta-feira, dia 26, entre as 9h e as 13 horas, o abastecimento de água será interrompido nos sítios do Facho e Caldeira.