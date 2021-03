Regras em vigor intocáveis até à Páscoa

Apesar de algumas medidas de controlo da pandemia estarem em vigor até a próxima segunda-feira, dia 22 de Março, o presidente do Governo Regional voltou hoje a reafirmar que as mesmas irão manter-se válidas, pelo menos até a primeira semana do próximo mês de Abril.

“As regras para a Páscoa vão-se manter as que estão neste momento”, disse. Referiu que a única excepção será a reabertura, na semana da Páscoa, das visitas “sem contacto físico” aos lares, por que a vacinação junto destes idosos está muito avançada e não há situações de surtos estas estruturas residenciais.

Recusou de resto o hipotético cenário de proibir a ligação entre concelhos, como está previsto ocorrer em Portugal Continental e na Páscoa do ano passado também vigorou na Madeira.

Perante a situação epidemiológica presente Albuquerque considera que “aqui na Madeira não tem muito sentido fazê-lo”.