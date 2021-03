Desemprego aumenta mais de 40% em três concelhos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Apenas três freguesias da Região registaram uma diminuição de pessoas sem trabalho, no último ano.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o jogo entre o Gil Vicente e o Nacional, que decorreu ontem. Os alvi-negros perderam com o Gil Vicente por 2-0, em Bacelos, e aumentaram o ciclo negativo de resultados.

Outros assuntos em destaque:

Sobre a covid-19, risco moderado coloca Madeira atrás do País. Número de novos casos registados nos últimos 14 dias é três vezes mais elevado do que no continente.

Também devido ao novo coronavírus, a igreja irá celebrar a Páscoa sem procissões.

Na edição deste sábado, o DIÁRIO dá ainda conta que foram notificadas 400 quedas de doentes em 2020. Maior número de ocorrências aconteceu nos serviços de internamento do SESARAM.

Ainda no que toca à saúde, o curso técnico superior em Gerontologia é uma aposta com futuro.

Por fim, fique a saber que a oferta de lugares nos aviões para a Madeira aumenta 103% em Abril.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO. Boa leitura e bom fim-de-semana.