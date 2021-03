JSD de Câmara de Lobos dá a ‘receita’ para uma sociedade “mais inclusiva”

O papel que as novas gerações podem assumir na política e enquanto cidadãos ao serviço de uma sociedade mais inclusiva, capaz de criar novas oportunidades e de fomentar a igualdade de géneros, sem discriminação, esteve hoje em destaque numa palestra organizada pela JSD Câmara de Lobos, via zoom, na qual os jovens social-democratas procuraram evidenciar casos de sucesso na luta pela igualdade e no acesso a oportunidades pelo mérito e pelo trabalho em prol do bem comum.

Sófia Araújo Figueira (antiga militante e dirigente da JSD e deputada municipal), Sónia Pereira (vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos) e Sónia Silva (deputada) foram oradoras na conferência. De acordo com uma nota divulgada pelo partido, foi abordada “a importância do envolvimento dos mais jovens na contínua e necessária construção de uma sociedade mais equitativa e onde todos, sejam homens ou mulheres, possam efectivamente prestar o seu contributo”. Na iniciativa foram apontados exemplos de trabalho e resiliência que “são inspiradores, especialmente para atrair mais jovens para a política activa”. “Vemos e temos a noção do que podemos fazer, não só do ponto de vista do futuro da nossa Região, como também do ponto de vista das nossas freguesias e concelhos, pelos quais temos o dever e a obrigação de lutar”, sublinharam as oradoras.

“É importante”, destacaram as mesmas oradoras, “que se olhe para a sociedade de forma atenta e interventiva, que cada cidadão se disponibilize a ajudar e que cada experiência seja encarada como algo que faz parte do percurso individual mas que abona, simultaneamente, a favor do todo, sendo certo que há sempre desafios a superar, tanto a nível profissional quanto familiar, que ficam mais fáceis de conciliar desde que a sociedade esteja também preparada para garantir que esse contributo se faça sentir e que todos, sem exceção, assumam as suas responsabilidades cívicas”.

Esta acção foi desenvolvida pela JSD/M a partir das suas estruturas locais, no âmbito da preparação do debate sobre as questões locais que integram a estratégia de preparação para as autárquicas.