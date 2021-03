Pai herói madeirense faz das tripas coração para educar sozinho três filhos

Conheça a história de António Gabriel, um homem que criou sozinho três filhos com muito orgulho. É o exemplo deste pai herói, com um vida plena de dificuldades e de alegrias, que surge em destaque na capa do vespertino MAIS DIÁRIO desta tarde de sexta-feira, 19 de Março, data em que se assinala o Dia do Pai.

Mais há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 17 páginas.

Mais produção biológica

O MAIS DIÁRIO revela também, com grande destaque na capa, que a Secretaria da Agricultura promete incentivos numa Região que conta com uma área de produção de 210 hectares.

Eleições Autárquicas, sim, mas quando?

Outro assunto em foco no MAIS DIÁRIO de hoje é a proposta do Ministério da Administração Interna para as eleições Autárquicas que não colhe simpatias.

Adiar as eleições é um dos assuntos em cima da mesa do debate nacional, com reflexos, claro, regionais. Saiba mais no seu vespertino

Alvinegros em mais uma final

O Nacional está numa fase complicada, por isso, todos os pontos são preciosos. Em antevisão do jogo desta sexta-feira, o MAIS DIÁRIO cota que os alvinegros querem ‘cantar de galo’ esta noite em Barcelos.

Números da Covid-19 na Madeira

Na página dedicada à pandemia, o MAIS DIÁRIO conta-lhe que a Madeira já ultrapassou os 8 mil casos de covid-19.

Isto e muito mais conteúdos poderá ler esta sexta-feira no MAIS DIÁRIO, desde os casos do dia, passando pelas novidades das Comunidades e das Freguesias, até às sugestões de lazer para hoje.

