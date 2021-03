Duas pessoas encontradas mortas no Funchal

No final da tarde desta última quinta-feira duas pessoas foram encontradas cadáveres no Funchal. Um homem de 70 anos foi encontrado sem vida em Santo António, pelas 18h45, o que levou os Bombeiros Sapadores do Funchal ao local.

Pelas 19h30 a mesma corporação foi chamada ao Galeão, tendo encontrado uma mulher de 60 anos também sem sinais vitais.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e aguardou o delegado de saúde que confirmou o óbito.