Céu muito nublado, chuva fraca e vento forte na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá, este sábado, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte, nas zonas montanhosas e na ilha de Porto Santo.

Nas previsões do IPMA constam ainda aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando

moderado a forte (30 a 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas zonas montanhosas, temporariamente com rajadas até 60/70km/h.

Esta prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas zonas montanhosas, sendo que a máxima será de 20.ºC e a mínima de 14.ªC.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de norte. Na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 18/19ºC.