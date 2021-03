Sujidade volta a ‘manchar’ o mar no Funchal

Mais uma vez a história repete-se. À semelhança do que tem vindo a acontecer esta semana, vários banhistas depararam-se esta manhã com mais uma mancha de sujidade no mar na zona turística do Funchal, entre o Lido e o Clube Naval.

A situação voltou a gerar algumas queixas pois os banhistas continuam a achar que se trata descargas de águas residuais apesar da autarquia ter garantido que não tem registado nenhuma anomalia nas infra-estruturas.