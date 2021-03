Quase 30 bombeiros apagaram incêndio no McDonalds da Avenida do Mar

Cerca de três dezenas de bombeiros das duas corporações do Funchal e com oito viaturas estiveram esta madrugada a acudir a um incêndio no restaurante da cadeia de comida rápida McDonalds, situada na Avenida do Mar.

Cerca das 2h15 o alarme disparou devido ao fumo que se estava a gerar dentro do edifício e rapidamente as corporações dos Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses saíram para o local, onde depararam com um quadro que poderia ser preocupante dado que a zona é composta por edifícios já históricos e com uma cadeia de ligações internas.

Acabaram por detectar a origem do princípio de fogo no sistema de painéis electrónicos e que já se expandia para os tectos falsos, gerando bastante fumo e que tomou conta do edifício. Também já saía fumo do mesmo complexo que dá para a Rua da Alfândega.