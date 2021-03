Irmã de Ronaldo com processo em tribunal por dívida a contabilista do Funchal

Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, é ré numa acção judicial interposta por uma contabilista do Funchal para a cobrança de uma alegada dívida de 801 euros. O processo deu entrada na passada quinta-feira, no Juízo Local Cível do Funchal.

A acção foi apresentada pelo gabinete de contabilidade 'Coerência & Razão', que tem sede na Rua das Pretas, n.º 4, 2.º esquerdo e tem como única sócia Cristina Moutinho da Silva. Segundo o Correio da Manhã, a contabilista acusa Elma Aveiro de ter prescindido dos seus serviços e não ter liquidado facturas em atraso. O mesmo jornal adianta que a empresária madeirense está "tranquila" com o caso.