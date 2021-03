Técnicos dos espaços culturais de Câmara de Lobos adquirem formação

Termina hoje em Câmara de Lobos, uma formação de som e imagem destinada aos técnicos da Casa da Cultura, Centro Cívico do Estreito, Centro Cívico do Curral das Freiras, Museu da Imprensa da Madeira, Biblioteca Municipal e Centros Comunitários.

O objectivo da Autarquia foi disponibilizar uma aprendizagem prática para um melhor desempenho de tarefas no domínio da operacionalização de som e imagem, dirigida aos colaboradores do quadro da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, de forma a adquirirem competências para a operacionalização técnica de eventos à escala dos seus serviços.

A par da formação está a ser ultimado o rider técnico de todos os espaços culturais sob a tutela Municipal, nomeadamente: Casa da Cultura, Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, Museu da Imprensa e Centro Cívico do Curral das Freiras. O rider técnico têm por o objetivo auxiliar e responder, de antemão, às necessidades dos artistas e grupos que pretendam utilizar estes espaços, para a apresentação das suas performances artísticas.

A nível da eficiência energética e ciente da sua responsabilidade ecológica, a autarquia encontra-se a proceder à instalação de iluminação LED em todo o edifício.

Leonel Silva, Vereador com o pelouro da Cultura, diz que os espaços culturais afectos à autarquia estão prontos a retomar a actividade assim que tal seja deliberado pelas autoridades de saúde regionais. “Tendo em conta que os agentes culturais foram bastante afectados pela paragem abrupta das suas actividades, a autarquia deliberou isentar os mesmos do pagamento de taxas de ocupação dos auditórios e espaços expositivos sob a sua tutela, tendo em vista a dinamização de atividades culturais e criativas de reconhecido mérito e interesse púbico municipal”, referiu o vereador, salientando que o município encontra-se a preparar um programa de eventos culturais, abarcando o universo das artes performativas, como o teatro, música e dança e artes plásticas e comtemplando também uma série exposições para os espaços culturais.

Com estas iniciativas a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende, dar continuidade ao desenvolvimento de uma política cada vez mais ativa no setor da Cultura, assumindo um papel de relevo na promoção de diversas iniciativas que visam a dinamização cultural do concelho.