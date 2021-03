Câmara de Lobos prepara regresso dos utentes aos Centros Comunitários

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos prepara o regresso dos utentes aos centros comunitários do município. O trabalho está a ser desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Divisão de Desenvolvimento Social da Autarquia e poderá ser uma realidade a 5 de Abril, altura em que serão retomadas as actividades dos centros de dia e espaços de apoio a idosos a nível nacional. Desta forma, as equipas da autarquia encontram-se já a preparar os mesmos para a recepção dos utentes, com a implementação de medidas de desinfeção e higienização que garantam todas as condições de segurança, bem como com decoração dos mesmos de forma a dar as boas-vindas aos utentes de forma calorosa.

Recorde-se que esta equipa municipal tem estado atenta às necessidades desta comunidade em tempo de pandemia, través de contactos regulares com os utentes dos grupos de convívio Conviver com Alegria e Mais Vida, Centro de Dia do Estreito, Projeto Gente Amiga, bem como dado resposta aos pedidos de apoio de famílias carenciadas através da entrega de cabazes e equipamentos, apoio nas compras de farmácia e supermercado, transporte para a vacinação dos idosos em algumas freguesias do concelho, e entrega de refeições a munícipes em isolamento profilático sem rede de suporte familiar.

Durante este período, os técnicos da autarquia desenvolveram vários projectos para quebrar o isolamento dos utentes e proporcionar alguns momentos de alegria aos idosos, que por fazerem parte do grupo de risco para a Covid-19, tiveram que observar o período de confinamento com maior zelo.

Assim, foram concretizadas actividades que assinalaram o dia da amizade/amor, o Carnaval e o Dia da Mulher, com a entrega de um brinde ao domicílio, com a observância de todas as regras de segurança definidas pelas autoridades de saúde,

Foi também criado o guia de recomendações para a atividade física sénior e um plano de exercícios, no âmbito do programa “Tome iniciativa – MEXA-SE MAIS”, com o intuito de incentivar a prática regular de Atividade Física e promover rotinas de treino diárias em complemento dos programas municipais existentes.