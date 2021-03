A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho das Romeiras, na freguesia de Santo António. Uma situação que irá afectar, entre as 9h30 e as 12 horas, o abastecimento no Caminho das Romeiras, no troço compreendido entre o Centro Cívico e o cruzamento com a Rua Dr. William Clode, bem como no Beco do Freitas.