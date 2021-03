Educação aponta dois novos casos de covid-19 nas escolas

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia dá conta de dois novos casos de covid-19, esta quinta-feira, nas escolas da Região.

Dois alunos, de dois estabelecimentos de ensino do concelho da Ribeira Brava, acusaram positivo no teste de rastreio.

O facto de um aluno que frequenta o pré-escolar da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Tabua ter testado positivo, tal como o DIÁRIO já havia avançado no Mais DIÁRIO de ontem e na sua edição impressa de hoje, fez com que a sua turma, com 17 crianças, e os adultos que trabalham nessa sala ficassem em isolamento. De acordo com João Figueira, director do estabelecimento, todo ia ser testado hoje.

O outro caso afectou uma turma do 1.º ciclo da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ribeira Brava. Aqui, 19 alunos e três docentes iniciaram regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Hoje há a reportar, também, o isolamento profilático preventivo de uma turma da Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Maroços e Santo António da Serra devido ao contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar. São 13 crianças, duas educadoras e duas auxiliares que ficam em casa até indicação em contrário das autoridades de saúde.

No sentido inverso, esta quinta-feira regressaram ao regime de aulas presenciai 20 salas/turmas, num total de 369 crianças/alunos, 18 educadoras/docentes e 16 não docentes, pertencentes a diversos estabelecimentos de ensino da Região. Entre estes regressos contam-se três salas do Infantário Quinta dos Traquinas, no Funchal, que estava encerrado desde 10 de Março.