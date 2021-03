Escolas da Região com 7 novos casos de covid-19

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia apontou, esta tarde, sete novos casos de covid-19 entre os alunos das escolas da Região.

Dois dos novos casos foram identificados nos últimos dias na Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche Eng. Luís Santos Cssta, em Machico. De acordo com a tutela, “duas crianças e um aluno testaram positivo”. Esta situação levou a que uma sala do pré-escola com 15 crianças, duas educadoras e uma auxiliar fique em isolamento profilático. Situação semelhante afecta uma outra turma da primária, com 22 alunos, a que se juntam duas docentes, ficando em regime de aulas não presencial, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Também em Machico, mas na ‘secundária’, um aluno testou positivo, fazendo com que uma turma, com 18 alunos, fique em isolamento e com aulas à distância.

Na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos, foram registados outros dois casos, fazendo com que duas turmas (36 alunos) fiquem com aulas à distância.

O último dos sete novos casos foi reportado pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, onde devido ao teste positivo de um aluno uma turma, com 16 alunos, fica em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Os contactos com casos positivos continuam a colocar em isolamento profilático vários alunos. Esta segunda-feira a SER deu conta de uma turma confinada, num total de 21 alunos e um docente. A Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré foi o estabelecimento afectado.

No sentido inverso, há a reportar, neste início de semana, o regresso à escola de 14 turmas, num total de 240 crianças/alunos, 23 docentes e nove não docentes, de diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região.