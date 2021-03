Jardim classifica de "ruído" investigação do DCIAP

O ex-presidente do Governo Regional comentou, esta tarde, no Twitter, de forma indirecta, a investigação que o Departamento Central de Investigação Penal está a fazer à venda da Quinta do Arco e à adjudicação, por ajuste directo, pelo Governo Regional da Madeira, da concessão da administração e exploração da Zona Franca da Madeira à SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.

Alberto João Jardim intitula a sua mensagem de 'Coincidência!' e diz: "Quando os socialistas, apoiados pelo fascismo comunista do “bloco” dito de “esquerda”(ex-UDP), tentam rebentar a Zona Franca - o que beneficia concorrentes estrangeiros - aparece agora este “ruído”...com base na covardia de carta anónima".

Na parte da manhã, foi o próprio Miguel Albuquerque, que revelou, aos jornalistas, a sua intuição de que a denuncia “foi feita com fundamento político”.

O presidente do Governo usou também a mesma expressão usada agora por Jardim, desvalorizando o “ruído político” à volta deste caso: “Eu e o governo estamos de consciência absolutamente tranquila”, reiterou.