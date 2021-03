PTP pede suspensão de Albuquerque enquanto decorrer a investigação

Considerando as suspeitas de corrupção que envolvem o Presidente do Governo Regional e a matéria sob investigação, o Partido Trabalhista Portuguȇs entende que o Presidente do Governo Regional deve “esclarecer rapidamente o assunto publicamente”, assim como deveria “suspender de imediato o mandato enquanto a investigação se realiza”, afirma Quintno Costa.

O presidente do PTP recorda que o sue partido já havia denunciado estas suspeitas através do ex-deputado José Manuel Coelho, e entende que a suspensão do mandato de Albuquerque deverá ser feita “em nome da transparência”, pois entende que “não é benéfico para a Autonomia que na Madeira hajam processos que envolvam o Presidente do Executivo”.