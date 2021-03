Quatro novos casos de covid-19 na escola primária de Machico

Foram oito os novos casos apontados, esta tarde, pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). Quatro deles dizem respeito à escola primária de Machico, os restantes a outros estabelecimentos de ensino da Região, afectando tanto alunos, como professores e pessoal não docente.

Devido aos casos positivos, ficam em isolamento profilático 79 crianças/alunos, seis educadoras/docentes e quatro funcionários não docentes. O contacto com casos positivos, fora do contexto escolar, levou uma turma, com 20 alunos, a ficar confinada.

Mas esta quarta-feira fica, ainda, marcada pelo regresso à escola de duas turmas (41 alunos), uma da Escola Maria Eugénia de Canavial e outra da Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio da Silva Dantas.

De acordo com a actualização da SRE, os casos positivos e contactos registados foram os seguintes:

Escola Básica do 1.º ciclo/PE Eng. Luís Santos Costa (Machico): duas auxiliares, uma criança e um aluno testaram positivo. Na sequência, uma sala (22 crianças), uma turma (17 alunos), três educadoras, duas auxiliares e um docente estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.



Auxílio Maternal do Funchal: uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (8 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Marinheira (Câmara de Lobos): um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (12 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos/PE Bartolomeu Perestrelo: um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (20 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol: um assistente operacional testou positivo.

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos: devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (20 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.