Câmara de Lobos investe 73.500 euros em iluminação pública rural

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai investir 73.500 euros do orçamento municipal em iluminação pública para as zonas rurais do concelho. No total 31 acessos pedonais serão beneficiados com a instalação de 84 luminárias que têm por objectivo melhorar as condições de circulação dos munícipes residentes em veredas de acesso pedonal.

O concurso público será lançado em breve e irá contemplar melhorias nas freguesias de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Curral das Freiras e Estreito de Câmara de Lobos.

A instalação destes novos equipamentos de iluminação pública vão ao encontro de algumas revindicações que foram apresentadas por diversos munícipes. Em 2016 procedemos à instalação de 61 pontos de iluminação sendo que, em 2020, em resultado directo de novas situações sinalizadas, os serviços municipais procederam a um levantamento exaustivo das necessidades efectivas em matéria de reforço de iluminação pública que resultaram na detecção de 31 acessos com falta de iluminação ou lacunas na sua distribuição. Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal

Uma vez que estamos a falar de vários postes e iluminárias, será aberto concurso público para aquisição e instalação dos equipamentos que obedecerá ao princípio da eficiência energética, com a utilização de lâmpadas LED. Para a ampliação da rede serão utilizados mais de 2 quilómetros de cabo torçado.

Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos serão beneficiados 15 acessos. Nas freguesias de Câmara de Lobos e Jardim da Serra serão beneficiados 7 acessos em cada e na Freguesia do Curral das Freiras a iluminação chegará a 2 acessos. Na freguesia da Quinta Grande as lacunas detectadas, em termos de iluminação pública, foram suprimidas na ampliação que decorreu em 2016.

A autarquia garante que, com esta ampliação ficam resolvidas todas as situações detectadas até à data, "o que não invalida a abertura de novo procedimento à medida que novas situações forem sendo sinalizadas e compiladas dado não ser possível abrir concurso público para a aquisição de luminárias avulsas". A conclusão da ampliação da rede está prevista para Julho de 2021.