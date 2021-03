Há um ano que o Balcão do Cidadão presta apoio aos utentes do SESARAM

Assinala-se hoje um ano da criação do Gabinete de Apoio ao Cidadão/Balcão do Cidadão do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), conforme dá conta uma nota enviada à comunicação social pelo Gabinete de Comunicação.

Foi a 12 de Março de 2020 que este serviço iniciou a sua actividade com quatro profissionais, dois técnicos superiores e dois assistentes administrativos. Presentemente, houve necessidade de aumentar a equipa, passando a contar com mais três assistentes administrativos.

Conforme lembra a nota, "este serviço surgiu no contexto da pandemia da covid-19 tendo como objectivo a articulação entre utentes e os diversos serviços de saúde, hospitais e centros de saúde da RAM". Esta foi a forma encontrada para acautelar a entrega atempada dos documentos solicitados pelos vários serviços de saúde, atendendo à imposição de restrição da circulação dos utentes.



"Passaram a ser entregues no Balcão do Cidadão as Baixas/Atestados Médicos, as prescrições de medicação, as requisições de exames para realização noutras unidades, os pedidos dos relatórios clínicos e entrega dos mesmos", refere o Gabinete de Comunicação do SESARAM, adiantando que passou a ser este mesmo serviço a "enviar para os Serviços da Segurança Social toda a documentação requerida pelos utentes para entrega nesse serviço".

Além destas funções, os elementos do Balcão do Cidadão colaboram no acesso dos utentes aos diversos serviços, bem como no encaminhamento dos mesmos para consultas e tratamentos. Durante a restrição das visitas, têm feito a articulação entre os familiares dos utentes hospitalizados e os serviços onde se encontram internados.

Este serviço implementado há um ano funciona no átrio de entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de segunda a sexta-feira, das 8h3.0 às 19 horas. Os contactos são o 291705763 e 961186549, ou correio electrónico [email protected]